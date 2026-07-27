Ани Лорак, Яна Рудковская, Регина Тодоренко и Светлана Бондарчук посетили закрытие фестиваля Dream Fest в Баку

В Баку завершился музыкальный фестиваль Dream Fest. В новых модных образах на дорожку вышли: Ани Лорак, Светлана Бондарчук, Регина Тодоренко, Яна Рудковская, которая вчера посетила фестиваль с мужем и сыном, Виктория Шелягова, Севиль, Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова.
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