SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

Ани Лорак, Яна Рудковская, Регина Тодоренко и Светлана Бондарчук посетили закрытие фестиваля Dream Fest в Баку

Ани Лорак, Яна Рудковская, Регина Тодоренко и Светлана Бондарчук посетили закрытие фестиваля Dream Fest в Баку

В Баку завершился музыкальный фестиваль Dream Fest. В новых модных образах на дорожку вышли: Ани Лорак, Светлана Бондарчук, Регина Тодоренко, Яна Рудковская, которая вчера посетила фестиваль с мужем и сыном, Виктория Шелягова, Севиль, Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии