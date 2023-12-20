Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Документ рекомендует государствам принять надлежащие меры, чтобы «предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время Второй мировой войны».
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