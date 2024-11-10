В ГД предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию

В России предложили предоставлять квартиры сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. Соответствующий проект закона готовится к внесению в Госдуму РФ депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, выяснили «Известия».
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