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В ГД предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию

В ГД предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию

В России предложили предоставлять квартиры сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. Соответствующий проект закона готовится к внесению в Госдуму РФ депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, выяснили «Известия».

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