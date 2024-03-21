Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы

Global look press/Keystone Press Agency/Omar Marques Первый пациент с мозговым имплантом от компании Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, показал на камеру, как играет в шахматы на ноутбуке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии