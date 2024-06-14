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Мы свой выбор сделали

Мы свой выбор сделали

Мы рушим очередной хазарский каганат, они отбивают нашествие Орды. Мы бьем крестоносцев, пришедших на нашу землю, они спасаются от опричников Грозного.

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Комментарии
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Galla
И всё же, РУСЬ в душе не злая Она в душе - ПЕРВОНАРОД! Французы помнят. Немцы знают. И ДО АМЕРИКИ ДОЙДЁТ... А не &quot;дойдёт&quot; то, как недвусмысленно заявил НАШ Президент Владимир Путин - ИХ ПЕЧАЛЬКА! https://rutube.ru/video/a42b4fa1086eb329d9c38912f8fd4cb0/
Мир пугают русским...
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Сергей Хачатурян
Нет ...это не померещилось ....и не такую ахинею тут пишут
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СХ
Сергей Хачатурян
Россия уже давно вошла в состав Азербайджана. Какой, нахрен, Байден?!
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