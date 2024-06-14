Мы свой выбор сделали

Galla

И всё же, РУСЬ в душе не злая Она в душе - ПЕРВОНАРОД! Французы помнят. Немцы знают. И ДО АМЕРИКИ ДОЙДЁТ... А не "дойдёт" то, как недвусмысленно заявил НАШ Президент Владимир Путин - ИХ ПЕЧАЛЬКА! https://rutube.ru/video/a42b4fa1086eb329d9c38912f8fd4cb0/