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Газета.ру

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На индонезийском Бали возник топливный кризис из-за нехватки бензина

На индонезийском Бали возник топливный кризис из-за нехватки бензина

Очередь на АЗС на индонезийском Бали На Бали не хватает бензина, возле АЗС выстроились длинные очереди.

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