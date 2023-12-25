Южноуральцы могут оставить подпись в поддержку Путина в офисе Народного фронта

В Челябинск приезжают люди со всех уголков области. Два дня назад в поддержку выдвижения в президенты Владимира Путина начали собирать подписи россиян, и в отделении Народного фронта началась горячая пора.
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