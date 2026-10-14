“The Republican Party’s election challenge this year comes in large part from groups that shifted toward President Trump in 2024 and have since slipped back—Latino voters and young voters, among them.
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