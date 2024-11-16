Белью призывает к бойкоту Пола: «Мы все виноваты. Не обращайте на него внимания, пока он не подерется с кем-то здоровым и в хорошей форме, а не с дедушкой!»

«Мы все виноваты в этом человеке! Мы все обсуждаем и смотрим его бои! Мы должны остановить этого дурака! Не обращайте на него внимания, пока он не подерется с кем-то здоровым и в хорошей форме, а не с дедушкой! Любой нормальный боксер, помогающий Полу, должен посмотреть на себя, черт возьми! Это просто грустно», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.