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Силантьев: Погибшему в Дагестане священнику "неоднократно угрожали смертью"

Силантьев: Погибшему в Дагестане священнику "неоднократно угрожали смертью"

Дагестанские террористы убили отца Николая с особой жесткостью.Исламовед Роман Силантьев, близкий к протоирею Николаю Котельникову, рассказал, что незадолго до трагедии священник получал угрозы смерти со стороны злоумышленников.

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