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Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Все коррупционеры, работающие в качестве чиновников или сотрудников в миграционной сфере - все они, и каждый в отдельности, являются такими же виновными в произошедшем в "Крокусе", как, скажем, дирекция этого "Крокуса", экономившая на стройматериалах, системе пожаротушения и охране, которая стоила бы других денег, если бы это были не контролеры, а реальные охранники с оружием.

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Комментарии
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дима дубровин
😎👍😎
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3 час.
Астон Мартин
сверху молчание и в этом суть ...
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3 час.
Андрей Мельников
Рыба с головы гниет. Пока чиновникам реальные сроки с конфискацией не будут давать, проблему не решить. Они уже ничего не боятся.
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2 час.

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