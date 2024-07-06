Даванков выступил за налоговый вычет за кондиционер для семей с детьми

Семьям с детьми за покупку техники необходимо ввести налоговый вычет. С такой инициативой к министру финансов Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, сообщил Life со ссылкой на письмо депутата.
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