День Рождения Ленина

Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося революционного деятеля Владимира Ильича Ленина, который создал первое в мировой истории социалистическое государство рабочих и крестьян, необратимо изменившее как историю России, так и историю остального мира.
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