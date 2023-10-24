Луис Адриано заявил, что не против вернуться в РПЛ

Луис Адриано не исключил, что после завершения контракта с «Интернасьоналем» вернется в РПЛ. Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, ныне защищающий цвета «Интернасьоналя», не исключил, что в будущем вернется в РПЛ.
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