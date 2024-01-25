Названа «зарплата мечты» для российских студентов - соцопрос

В 2024 году российские студенты хотели бы получать зарплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «СберСтрахования жизни», которые приводит газета «Известия».
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