«Фундук на траве», «Макет Москвы» и Неделя панды Катюши: что не пропустить 27 августа в Москве

— летний кинофестиваль «Фундук на траве» в парке «Сосенки» (с 17:00 до 20:00); — программа в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ: видеоэкскурсия «Москва в кино», викторина и светотехнические шоу; — экскурсия по территории ВДНХ, посвященная истории отечественного кино (в 13:00, бесплатно); — экскурсия «Российское кино — отражение истории страны» в Музее славянской письменности «Слово»; — экскурсия «Кино и космос» в Центре «Космонавтика и авиация»; — продолжается Неделя панды Катюши в Московском зоопарке: квесты, мастер-классы, экскурсии «Гости из Поднебесной»ми интерактивные площадки; — продолжается Московская международная неделя кино: деловая программа на Кинозаводе «Москино» с участием Кристофера Ламберта, Митхуна Чакраборти и Дольфа Лундгрена; — концерт «Прерванный полет» в парке «Зарядье» (в 20:00); — продолжается спортивный фестиваль в «Лужниках».