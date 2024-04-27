Al Mayadeen: "Хезболла" выпустила 30 ракет по базе израильских ВВС Мерон

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболла" обстреляли центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, который находится на базе Военно-воздушных сил (ВВС) Мерон.
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