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Al Mayadeen: "Хезболла" выпустила 30 ракет по базе израильских ВВС Мерон

Al Mayadeen: "Хезболла" выпустила 30 ракет по базе израильских ВВС Мерон

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболла" обстреляли центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, который находится на базе Военно-воздушных сил (ВВС) Мерон.

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