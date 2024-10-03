В среду, 2 октября, в Португалии состоялся матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» на своем поле разгромила «Атлетико» со счетом 4:0В среду, 2 октября, в Португалии состоялся матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» на своем поле разгромила «Атлетико» со счетом 4:0По голу в ворота испанского клуба забили Керем Актюркоглу (13-я минута), Анхель Ди Мария (52), реализовавший пенальти, Александер Ба (75) и Оркун Кекчю (84), также отличившийся с 11-метровой отметки.