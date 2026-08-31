«Здравствуй, бабка! — И ты здравствуй, американский шпион!»: в MI5 набирают обездоленных негров

Британскую спецслужбу MI5 обвинили в «вопиющем расизме» из-за того, что белые кандидаты в очередной раз не были допущены к участию в программе летних стажировок в разведывательном (так в оригинальном тексте) агентстве.
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