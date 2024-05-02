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Женщина из США рассказала о браке с мужем-культистом после его ареста

Женщина из США рассказала о браке с мужем-культистом после его ареста

Бывшая жена лидера культа рассказала о жизни в браке с сектантом. Об этом сообщает Daily Star. Женщина по имени Николь из Калифорнии, США, прожила в браке с сектантом и лидером культа четыре года и родила от него троих детей.

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