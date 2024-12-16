Яйца, фаршированные селёдкой и свеклой

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Думаю, многие согласятся с тем, что сочетание селёдки и свеклы - очень удачное, именно поэтому и используется в различных салатах и закусках.
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