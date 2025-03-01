В Татарстане ожидается до -6 градусов

Сегодня, 1 марта, в Татарстане ожидается повышение температурного фона, сообщает Гидрометцентр РТ. Небо над республикой будет облачным с прояснениями, а местами, в том числе и в Казани, пройдет небольшой снег.
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