В Узбекистане утвердили обновленный латинский алфавит

Сенат Узбекистана одобрил окончательный вариант нового узбекского алфавита на основе латинской графики.
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Вот интересно, нафига им это надо? Типа европейцы? ))) Если такая принципиальность, то переходили бы на вязь.