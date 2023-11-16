Renault пообещала к 2025 году выпустить электромобиль стоимостью 20 000 евро

На мероприятии, посвящённом структурному отделению электромобильного бизнеса Ampere, представители Renault рассказали о планах на IPO, а также развитию модельного ряда электромобилей, среди которых к 2025 году появится компактная модель стоимостью 20 000 евро — она будет выпускаться в Словении и предложит рекордную в классе энергетическую эффективность 10 кВт‧ч на 100 км пути.