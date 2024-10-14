Китайский брифинг запустил падение нефти

Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки в 78 долларов за баррель после того, как долгожданный брифинг Министерства финансов Китая не принес ожидаемых рынком новостей о новых стимулах для поддержки экономики крупнейшего импортера энергоносителей в мире.