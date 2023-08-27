Боррель высказал мнение, что санкции Евросоюза против России работают

Ограничительные меры, которые Европейский союз ввел в отношении Москвы, работают. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ограничительные меры, которые Европейский союз ввел в отношении Москвы, работают. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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