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Боррель высказал мнение, что санкции Евросоюза против России работают

Боррель высказал мнение, что санкции Евросоюза против России работают

Ограничительные меры, которые Европейский союз ввел в отношении Москвы, работают. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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