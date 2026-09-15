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46-П и размер требования потерпевшего: должна ли стоимость арестованного имущества ограничивать реестр?

Постановление Конституционного Суда от 17 декабря 2025 года № 46-П решило одну большую проблему на стыке уголовного процесса и банкротства, но почти сразу поставило перед практикой несколько новых вопросов.

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