Наталия Гулькина запустила признание о своей личной жизни

Наталия Гулькина, известная своим участием в группе «Мираж», празднует свой день рождения в феврале. Во время участия в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия», посвященного ее 60-летнему юбилею, артистка рассказала о своей личной жизни.