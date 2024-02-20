Наталия Гулькина запустила признание о своей личной жизни

Наталия Гулькина, известная своим участием в группе «Мираж», празднует свой день рождения в феврале. Во время участия в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия», посвященного ее 60-летнему юбилею, артистка рассказала о своей личной жизни.
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