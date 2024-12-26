Что ждет знаки Зодиака в период перехода Плутона в знак Водолея

Плутон перешел в знак Водолея 23 марта 2023 года и будет находиться в нем до 19 января 2044 года. Это важнейшее астрологическое событие года, причем случившееся сразу после дня весеннего равноденствия и новолуния 21-22 марта.
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