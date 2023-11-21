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На Урале прошел Второй молодежный форум промышленных предприятий

На Урале прошел Второй молодежный форум промышленных предприятий

В Верхней Пышме (Свердловская область) прошел Второй молодежный форум промышленных предприятий. Цель этого масштабного мероприятия – привлечение на производство молодежи, ее удержание и развитие, ведь именно молодежь является кадровым резервом промышленности.

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