Мужчина застрелил супругу в Иркутске

В Ленинском районе Иркутска возбуждено уголовное дело по факту убийства. Местный житель подозревается в том, что 10 марта в квартире на улице Тельмана застрелил свою 44-летнюю жену, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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