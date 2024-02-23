Ка-52 отработал по расчёту БПЛА ВСУ под Лиманом

Ударный вертолёт Камов Ка-52 армейской авиации ВКС России (с) Кадр из видео Минобороны России Экипаж вертолёта Ка-52 армейской авиации ВКС России отработал по расчёту БПЛА украинских войск на краснолиманском направлении и ушёл от ракеты ПЗРК Stinger.
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