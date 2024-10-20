Больше половины российских семей не ведет семейный бюджет

Тенденция распространена у россиян возраста от 35 до 44 лет, свидетельствуют данные исследований Страхового дома ВСКПри этом в 77% случаях в семьях, где бюджет контролируется, придерживаются совместной модели.
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