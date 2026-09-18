XRISM увидел захват звёздного ветра пульсаром в системе BP Crucis впервые

Орбитальная рентгеновская обсерватория NASA/JAXA XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) впервые в истории астрономии предоставила прямые наблюдательные данные о том, как поток вещества, «выдуваемый» звездой-гигантом, захватывается её компактным компаньоном — пульсаром — и питает мощные рентгеновские вспышки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Чубайса взыскив...
- Bloomberg раскрыл...
- Акции «Абрау-Дюрс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым