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Мошенники стали активнее использовать новогоднюю тематику в своих схемах

Киберпреступники стали активней использовать новогоднюю тематику в своих схемах. Они создают фишинговые сайты, рассылают поддельные сообщения от имени известных компаний с акциями и розыгрышами, а также организуют ложные конкурсы.

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