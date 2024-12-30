Мошенники стали активнее использовать новогоднюю тематику в своих схемах

Киберпреступники стали активней использовать новогоднюю тематику в своих схемах. Они создают фишинговые сайты, рассылают поддельные сообщения от имени известных компаний с акциями и розыгрышами, а также организуют ложные конкурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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