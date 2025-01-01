Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Миллионы россиян смотрят в Новый год одни и те же фильмы. Зачем они это делают и нормально ли это?

Миллионы россиян смотрят в Новый год одни и те же фильмы. Зачем они это делают и нормально ли это?

В новогодние каникулы миллионы россиян пересматривают одни и те же фильмы. Это могут быть старые голливудские комедии, такие как «Один дома» или «Отпуск по обмену», все части «Гарри Поттера» или классика советского кинематографа, например, «Ирония судьбы» или «Иван Васильевич меняет профессию».

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Комментарии
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Tania Еременко
Лучше смотреть эти талантливые фильмы, чем паноптикум из кунсткамеры из одних и тех же старпёров, начиная с Лещенко, Долиной и прочей шушеры, которым пора сидеть на пенсии, а не входить не в те двери, как Филька. Смотреть на него тошно - выключали, как только он появлялся на экране. Как же оскудела наша культура. Появилось столько новых и талантливых певцов-артистов, а нам методически впаривают из года в год одну и ту же гадость из пошлых певунов и певичек.  А все эти дивы стараются оголиться - не снизу. так сверху, как укроЛорак... Доколе?и где та молодёжь из программы - &quot;Ну-ка все вместе&quot;? Затерли? И опять &quot;голубки&quot; скачут по сцене. И всё идет от бездарной работы министра Культуры, а её выбрали вновь. )))))
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13 час.
лл
лина любимцева
Фильмы не смогут заместить реальную жизнь, а в остальном я согласна с авторами статьи. И, кроме того, ностальгия по СССР тоже дает о себе знать. Эти старые фильмы успокаивают и напоминают благополучное, надежное  и спокойное советское прошлое...
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8 час.
саша дмитренко
чаще  всего  их  включают  как  фон)))
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3 час.

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