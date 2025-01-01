Миллионы россиян смотрят в Новый год одни и те же фильмы. Зачем они это делают и нормально ли это?

Tania Еременко

Лучше смотреть эти талантливые фильмы, чем паноптикум из кунсткамеры из одних и тех же старпёров, начиная с Лещенко, Долиной и прочей шушеры, которым пора сидеть на пенсии, а не входить не в те двери, как Филька. Смотреть на него тошно - выключали, как только он появлялся на экране. Как же оскудела наша культура. Появилось столько новых и талантливых певцов-артистов, а нам методически впаривают из года в год одну и ту же гадость из пошлых певунов и певичек. А все эти дивы стараются оголиться - не снизу. так сверху, как укроЛорак... Доколе?и где та молодёжь из программы - "Ну-ка все вместе"? Затерли? И опять "голубки" скачут по сцене. И всё идет от бездарной работы министра Культуры, а её выбрали вновь. )))))