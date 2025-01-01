В новогодние каникулы миллионы россиян пересматривают одни и те же фильмы. Это могут быть старые голливудские комедии, такие как «Один дома» или «Отпуск по обмену», все части «Гарри Поттера» или классика советского кинематографа, например, «Ирония судьбы» или «Иван Васильевич меняет профессию».
Миллионы россиян смотрят в Новый год одни и те же фильмы. Зачем они это делают и нормально ли это?
Комментарии
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Tania Еременко
Лучше смотреть эти талантливые фильмы, чем паноптикум из кунсткамеры из одних и тех же старпёров, начиная с Лещенко, Долиной и прочей шушеры, которым пора сидеть на пенсии, а не входить не в те двери, как Филька. Смотреть на него тошно - выключали, как только он появлялся на экране. Как же оскудела наша культура. Появилось столько новых и талантливых певцов-артистов, а нам методически впаривают из года в год одну и ту же гадость из пошлых певунов и певичек. А все эти дивы стараются оголиться - не снизу. так сверху, как укроЛорак... Доколе?и где та молодёжь из программы - "Ну-ка все вместе"? Затерли? И опять "голубки" скачут по сцене. И всё идет от бездарной работы министра Культуры, а её выбрали вновь. )))))
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13 час.
лл
лина любимцева
Фильмы не смогут заместить реальную жизнь, а в остальном я согласна с авторами статьи. И, кроме того, ностальгия по СССР тоже дает о себе знать. Эти старые фильмы успокаивают и напоминают благополучное, надежное и спокойное советское прошлое...
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8 час.
саша дмитренко
чаще всего их включают как фон)))
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3 час.
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