На Планерной заработала новая выделенная полоса

В середине октября на Планерной улице открылась новая выделенная полоса. Как пояснили в столичном Департаменте транспорта, здесь курсируют три десятка автобусных маршрутов, которые связывают Северное Тушино с районом Куркино, соседним САО, а также с подмосковными Химками.