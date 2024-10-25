На Планерной заработала новая выделенная полоса

В середине октября на Планерной улице открылась новая выделенная полоса. Как пояснили в столичном Департаменте транспорта, здесь курсируют три десятка автобусных маршрутов, которые связывают Северное Тушино с районом Куркино, соседним САО, а также с подмосковными Химками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии