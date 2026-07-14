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Дмитриев заявил о желании ЕС свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Дмитриев заявил о желании ЕС свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Конфронтация с Россией дает чиновникам в Евросоюзе и Великобритании возможность возложить ответственность за свои проблемы на Москву, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

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