Трамп подтвердил поддержку Нетаньяху несмотря на разногласия

Дональд Трамп подтвердил поддержку Биньямина Нетаньяху, несмотря на разногласия. Высший уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест Нетаньяху за преступления против человечности, включая генoцид и истязания, связанные с перехватом флотилии в Газу.