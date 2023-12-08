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Hurriyet: Турция не допустит операций Израиля против ХАМАС на своей территории

Hurriyet: Турция не допустит операций Израиля против ХАМАС на своей территории

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) не позволить проводить на территории страны спецопераций израильской разведки «Моссад», направленных на ликвидацию представителей радикального палестинского движения ХАМАС.

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