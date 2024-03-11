Хуже и быть не могло? Ещё как могло: Любовник Макса Барских нашёлся в США

Вульгарный украинский певец Макс Барских, годами зарабатывавший в России, а после с позором и громкими возгласами, бежавший в страну "страну 404, оказался никому не нужен ни в Киеве, ни в Европах, где подобными кадрами пресытился простой человек.
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