Батыргазиев победил Альвареса и стал чемпионом мира по версии IBA

Альберт Батыргазиев победил Ласаро Альвареса и стал обладателем титула чемпиона мира по версии IBA. В Дубае завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились легковесы Альберт Батыргазиев и Ласаро Альварес.
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