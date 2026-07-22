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Jeland J6 с полным приводом: подробности о новом двигателе и оснащении

Jeland J6 с полным приводом: подробности о новом двигателе и оснащении

Кроссовер Jeland J6 обзаведётся модификацией с полным приводом. Под капотом установят 150-сильный турбодвигатель объёмом 1,6 литра, который будет работать с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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