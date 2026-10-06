«Боже, простите нас за то, что говорим на русском языке»: Настя Каменских с иронией ответила критикам и переехала с Потапом в Майами

Украинские исполнители Потап и Настя Каменских перебрались в Майами. Там они снимают квартиру за 500 тысяч рублей в месяц — об этом сообщает Shot.
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