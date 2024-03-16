В Общественном штабе заявили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ

Ни одна атака не прошла Все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отражены, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии