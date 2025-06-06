Маск обвинил Трампа в педофилии и предлагает выдвинуть импичмент президенту

БлокнотРУ Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском вышел на новый уровень. Политический ландшафт США потрясает беспрецедентный конфликт между двумя наиболее влиятельными фигурами современной Америки.
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