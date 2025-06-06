Маск обвинил Трампа в педофилии и предлагает выдвинуть импичмент президенту

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Виль Батршин
Эк как лихо все закрутилось!
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7 час.
Eduard
Всё это полно враньё! Кто-то какая-то Соросовская крыса пытатся их стравливать!
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3 час.
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