Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров

Из-за оговорки Владимира Путина, которую он совершил во время проведения итогов года, правительство приняло решение отменить комиссию за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только для льготных категорий граждан, как предполагалось.
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