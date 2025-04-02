Назван претендент на пост нового генсека ООН

Будь в курсе✴

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН после завершения полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша в 2026 году.