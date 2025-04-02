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Назван претендент на пост нового генсека ООН

Назван претендент на пост нового генсека ООН

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН после завершения полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша в 2026 году.

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