В Роскомнадзоре опровергли информацию о сборе данных для слежки за пользователями. Ведомство намерено собирать информацию о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам, сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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