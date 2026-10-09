Тайны русского народа: почему отчество есть лишь у нас

Нам сложно представить, чтобы мы обратились к начальнику или учителю просто по имени. Кажется, что отчества всегда были неизменной частью жизни нашего народа.
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Помимо скандинавских патронимы есть у тюрко-персидских языков, в болгарском, исландском, арабском и др.
Автор, какие скандинавы?))) Да еще с большой буквы))... Что за преклонение? Норманнская теория уже 150 раз опровергнута. Ломоносов в свое время морды бил "ученым немцам", которые утверждали, что государственность и цивилизацию принесли на Русь скандинавы. ДНК-анализ показал, что потомков скандинавов в России такой мизер что даже упоминать о каком-то влиянии скандинавов на Русь не стоит. Рюрик и его команда были из прибалтийских славян ободритов. Это такие же русские! Забудьте норманнскую теорию, как вчерашний сон. Скандинавия 9 - 10 веков была глухомань с диким народом, который грабил окрестных селян и не имел городов. И вы думаете, что русские люди учились у этих варваров? Русь тогда называли Гардарикой - страной тысячи городов. А Рюрика позвали княжити, потому что у его дедушки новгородского князя Гостомысла не оказалось наследников мужского рода. А Рюрик был сыном его дочери Умилы, вышедшей замуж за князя ободритов Годслава - это западно-европейские прибалтийские славяне.